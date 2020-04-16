Хорнер: я по-прежнему верю, что мы сможем провести до конца года 18 гонок

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер верит в то, что текущий сезон Формулы-1 может быть возобновлён уже в начале июля, когда, согласно календарю, должен пройти Гран-при Австрии.
«Ред Булл Ринг» фактически готов к работе — в кратчайшие сроки его можно подогнать под все требования ФИА. Поначалу нам нужно сконцентрироваться на гонках без зрителей и следить за данными по телеаудитории, чтобы мы могли начать чемпионат. Количество работников на самой трассе также должно быть ограниченным.
К примеру, футбола также рассматривает варианты с возвращением, но в Формуле-1 это сделать значительно проще — это неконтактный вид спорта, а гонщики носят защитные шлемы.
У меня по-прежнему есть уверенность в том, что нам удастся провести 18 гонок с июля до конца года. Таким образом, будет проведён полноценный чемпионат. Конечно, это будет непросто реализовать», — цитирует Хорнера GP Blog.
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