В «Феррари» намерены начать сезон с обновлённым двигателем

Руководство «Феррари» планирует начать сезон-2020 с обновлённой силовой установкой, сообщает Scuderia Fans.

Отмечается, что ещё до закрытия базы в «Скудерии» успели поработать над обновлённой версией двигателя. Когда команде будет позволено вновь приступить к работе, ей останется провести лишь тестовые испытания и получить омологацию. Таким образом, «Феррари» может рассчитывать, что к июлю мотор будет готов к эксплуатации.

Ожидается, что новинка даст прибавку в 20 лошадиных сил. Кроме того сообщается, что до закрытия базы в «Феррари» успели поработать и над носовым обтекателем, который приобрёл более округлые очертания.

Напомним, сезон Формулы-1 может стартовать на Гран-при Австрии, 7 июля.