К 2022 году лимит бюджетов в Ф-1 может быть снижен до $ 130 млн, «Феррари» против этого

Сегодня, 16 апреля, команды Формулы-1 и руководство чемпионата провели очередной раунд переговоров о финансовом регламенте на сезон 2021 года, сообщает BBC.
Команды активно обсуждают возможность снижения лимита бюджета до $ 145 млн уже в следующем сезоне. При этом рассматривается вариант, при котором к 2022 году цифра будет снижена до $ 130 млн. Главным противником этого выступает руководство «Феррари».
Кроме того, недавнее предложение «Феррари» о неравномерном снижении лимита бюджетов не нашло поддержку.
Изменения могут коснуться частично и технического регламента. В частности, обсуждается вариант, при котором победитель сезона получит меньше возможностей по изменению аэродинамики болида, в то время как последняя команда чемпионата получит в этом отношении карт-бланш.
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