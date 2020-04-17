Хорнер — об уходе Риккардо: я бы его понял, если бы он ушёл в «Мерседес» или «Феррари»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением об уходе из команды Даниэля Риккардо. По словам функционера, он до сих пор не понимает логики такого поступка.

«На тот момент я был очень разочарован его решением, ведь я много сделал, чтобы он остался в команде. Просто не мог понять этот поступок. Мне очень нравится Даниэль. Он отличный парень и он был отличным членом команды, но я не могу понять того, что он сделал. Понял бы, если он ушёл в „Мерседес“ или „Феррари“.

Мне было очень жаль, ведь между пилотами сложились отличные отношения. Не знал, что Риккардо чувствует фаворитизм по отношению к одному из гонщиков команды. Он был очень конкурентоспособным, но чувствовал, что ему нужны перемены. Очевидно, что Ферстаппен стал одной из причин ухода. Как бы то ни было, надеюсь, он достигнет успехов.

Жалеет ли он о своём решении перейти в «Рено»? Об этом надо спросить у Даниэля. Если бы в минувшем году он был с нами, то претендовал бы на победы и подиумы. Думал ли он об этом? Я не умею читать мысли", — приводит слова Хорнера Planet F1.

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