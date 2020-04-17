Риккардо рассказал, чем его удивил Ферстаппен во время выступлений за «Ред Булл»

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо вспомнил время, когда выступал за «Ред Булл» вместе с Максом Ферстаппеном. В эфире австралийского телевидения он рассказал, что его поразила беззаботность, которую излучал молодой гонщик из Нидерландов.
«Полагаю, многое в то время определял его возраст. Незрелость кроет в себе недостатки, но несёт и определённые положительные моменты. Макс просто не заботился ни о чём. Ни о переживаниях других, ни о рисках.
Его стиль выглядел так — я просто выйду на трассу и буду пилотировать как можно быстрее. Он, вероятно, не понимал всей ответственности. Поэтому мчался по трассе и наслаждался свободой. Это сработало несколько раз.
Когда он присоединился к команде, в первый же день он рванул с пит-лейна как сумасшедший. Ему не было дела, что вокруг могут пострадать люди, оборудование. В его исполнении это было «всё или ничего». И это было по-своему круто. Я и сам хотел порой поступать подобным образом. Так, что мы, конечно, подталкивали друг друга в этом плане», — приводит слова Риккардо Fox Sports Australia.
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