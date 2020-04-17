Феттель: не собираюсь использовать сокращение зарплаты в качестве самопиара

Многие гонщики Формулы-1 уже согласились на сокращение зарплат из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Обсуждение по этому поводу ведёт и Себастьян Феттель с «Феррари». Однако немец заявил, что любое принятое решение будет конфиденциальным.



«Это определенно то, о чём я говорю с командой. Мы пока не знаем, как будет выглядеть сезон, когда он начнётся, сколько мы сможем провести гонок. Я всегда старался держать подобные решения при себе и не выносить их дальше команды. Этот случай не станет исключением. Я не собираюсь использовать сокращение зарплаты в качестве самопиара. Все похожие решения раньше я принимал в тайне, и теперь будет так же», — приводит слова Феттеля Autosport.