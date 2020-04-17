Все европейские этапы Формулы-1 в 2020 году могут пройти без зрителей

16 апреля руководители команд, боссы Формулы-1 и ФИА провели видеоконференцию, на которой обсудили возможные сценарии старта сезона-2020. Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал о некоторых принятых решениях.
Предполагается, что сезон стартует с Гран-при Австрии. Он пройдёт 5 июля без зрителей. Далее должны следовать две гонки на «Сильверстоуне».
«Все очень условно, британский Гран-при планируется провести в намеченную в изначальном календаре дату, но без зрителей. На самом деле, похоже, что все европейские этапы пройдут по такому сценарию», — приводит слова Брауна BBC.
Напомним, старт сезона в Формуле-1 был отложен буквально за два часа до старта первой свободной практики Гран-при Австралии. Причиной послужила пандемия коронавируса. Позже стало известно об отмене или переносе ещё девяти этапов.
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