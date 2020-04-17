Хорнер: переход в «Феррари»? Это точно не для меня

Многие гонщики заявляли, что мечтают о возможности выступать в Формуле-1 в составе «Феррари», но руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер о подобном переходе совершенно не грезит.
«Я не могу представить себя в другой команде. По крайней мере переход в «Феррари» точно не для меня. Я даже не говорю по-итальянски.
Мне нравится команда, с которой я работаю. До сих пор это было отличное сотрудничество, в которое я был вовлечён с самого начала. Меня всё устраивает. Я всегда был поклонником автомобилей Эдриана Ньюи, следил за его карьерой. Его болиды – произведения искусства. Ещё во времена Формулы-3000, где у меня был свой коллектив, моя философия заключалась в привлечении лучших инженеров. В Ф-1 таким стал Эдриан.
У меня нет планов провести в Формуле-1 ещё 15 лет. Сейчас для меня главное — вернуть «Ред Булл» к победам. Уверен, вместе мы можем ещё многого добиться. Я всё ещё очень увлечён своей работой», — приводит слова Хорнера GPblog.
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