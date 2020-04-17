Риккардо не исключил возвращения в «Ред Булл»
Пилот «Рено» Даниэль Риккардо, отдавший выступлениям в команде «Ред Булл» пять сезонов, признался, что не исключает возвращения в австрийскую конюшню.
«Стал бы я исключать возвращение в „Ред Булл“? Нет. Когда я рос, то усвоил урок, что никогда нельзя говорить никогда.
Что касается моей формы, то уверен, что смогу добиваться тех же показателей, что и в прошлом", — приводит слова австралийского спортсмена Sky Sports.
Напомним, в минувшем сезоне Даниэль Риккардо в составе «Рено» сумел набрать лишь 54 очка, что позволило ему занять девятое место в общем зачёте чемпионата мира. Контракт австралийца с Энстоуном истекает по завершении сезона-2020 и пока не совсем ясно, готовы ли боссы «Рено» дать пилоту новый контракт.
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