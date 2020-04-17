Леклер и Расселл столкнулись, катаясь на виртуальных грузовиках
Пилот «Уильямса» Джордж Расселл и гонщик «Феррари» Шарль Леклер проводят досуг на карантине уже традиционно для пилотов Формулы-1. Спортсмены приняли участие в виртуальных гонках, на этот раз выбрав игру на грузовиках.
В ходе заездов Расселл и Леклер столкнулись, в результате чего один из грузовиков перевернулся, а второй остановился у отбойников.
Соответствующее видео можно посмотреть на странице «Уильямса» в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, старт сезона Формулы-1 отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Из-за этого среди пилотов приобрели популярность виртуальные гонки. Формула-1 также присоединилась к инициативе гонщиков и проводит чемпионат на базе официальной игры Ф-1 2019 года.
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