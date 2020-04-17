Штайнер — о чемпионе IndyCar Ньюгардене: в Формуле-1 он может стать аутсайдером

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер объяснил свою позицию относительно американских пилотов. Функционер отметил, что ценит их талант, но дал понять, что пока не видит их в роли призовых гонщиков коллектива.

«В первую очередь хочу прояснить, что никогда не говорил, что американцы недостаточно хороши для Формулы-1, хотя мне и приписывают эти слова.

Что касается того, почему мы не берём пилотов из США, то всё просто. Мы по-прежнему в начале пути. Пять сезонов в Формуле-1 — не так много, старт всегда непрост. Почему мы должны рисковать, нанимая пилотов из США? Зачем нам создавать кому-то проблемы, если мы ещё не будем готовы?

Что касается конкретно Ньюгардена, он отличный гонщик, но зачем ему рисковать? Отлично выступает в IndyCar, с нами он может стать аутсайдером в Формуле-1. Мне бы очень хотелось получить в команду американца, но это сложно", — приводит слова Штайнера Racer.