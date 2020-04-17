Леклер стал чемпионом благотворительной виртуальной серии. Чемпионат собрал более $ 70 тыс

17 апреля ряд действующих и бывших пилотов Формулы-1, а также гонщики младших серий и любители провели очередной этап благотворительной виртуальной серии, которая ведёт сбор средств на борьбу с пандемией коронавируса.

Пилоты провели две гонки. Победителем первой из них стал экс-пилот «Макларена» Стоффель Вандорн, выступающий ныне в Формуле-E. Второе место завоевал Артур Леклер, тройку лучших замкнул Лука Албон. Действующий пилот «Феррари» и старший брат Артура Леклера Шарль стал четвёртым. Заезды проводились на трассе «Каталунья».

Всё тот же Шарль Леклер завоевал победу во второй гонке дня. Второе место получил Лука Албон, а третьим стал Александер Албон. Эта гонка прошла на виртуальном «Ред Булл Ринг».

Благодаря успешному дню Шарль Леклер завоевал титул чемпиона виртуальной серии. Пилотам на борьбу с пандемией удалось собрать более $ 70 тыс., сообщает Formula Rapida.