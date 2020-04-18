Абитебуль против неравномерного сокращения бюджетов и за потолок зарплат для пилотов

Глава «Рено» Сириль Абитебуль не поддерживает идею главы «Феррари» Маттиа Бинотто, который при обсуждении снижения лимита бюджетов предложил ввести неравномерные ограничения. Тогда босс «Скудерии» объяснил это тем, что заводские команды тратят больше ресурсов на разработку и производство тех или иных компонентов.

«Мы обсуждаем снижение бюджетов. Но нам нужно быть осторожными, мы выступаем за сохранение старых схем и предлагаем просто изменить цифры.

Учитывать то, что кто-то производитель, а кто-то клиент — сложности, которые никому не будут нужны. Всё продумано финансовым регламентом. Наша работа — просто завершить дело.



Я не против и введения потолка зарплат пилотам. Кризис создал условия для рассмотрения других мер, тех, обсуждение которых мы постоянно откладываем. Понимаете, если большие команды будут вынуждены сокращать сотни сотрудников и в то же время платить пилотам десятки миллионов… Мне кажется, это неправильно", — приводит слова Абитебуля GrandPX.news.