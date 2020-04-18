Албон поступил с Леклером в компьютерной игре так же, как Ферстаппен на ГП Австрии

Забавный эпизод произошёл в финальной гонке благотворительной виртуальной серии, которая ведёт сбор средств на борьбу с пандемией коронавируса. На последнем круге гонки, проходившей на автодроме «Ред Булл Ринг», Шарль Леклер боролся за лидерство с Александером Албоном. Леклер атаковал таиландца в третьем повороте по внешнему радиусу, однако Албон широко вышел из поворота и с контактом вытеснил пилота «Феррари» на обочину, сохранив первую позицию.
«Ты сделал, как Ферстаппен», — дважды прокричал Леклер, намекнув на манёвр Макса Ферстаппена на Гран-при Австрии 2019 года. Правда, в том случае находившийся на внутреннем радиусе голландец атаковал монегаска, а не защищал позицию.
Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Formula 1Game.
Несмотря на финиш на первом месте, Албон всё-таки лишился победы из-за нескольких штрафов за несоблюдение пределов трассы и срезку поворотов, так что победа досталась Леклеру, а пилот «Ред Булл» стал третьим.
- 18 апреля 2020
-
01:08
-
01:03
-
00:53
- 17 апреля 2020
-
23:40
-
22:00
-
21:00
-
19:51
-
18:09
-
17:53
-
17:08
-
15:03
-
14:48
-
14:04
-
12:58
-
12:11
-
11:17
-
10:24
-
09:11
-
01:14
- 16 апреля 2020
-
23:59
-
22:55
-
21:47
-
19:59
-
19:40
-
18:50
-
15:44
-
15:38
-
15:06
-
14:15
-
13:38
-
12:51
-
11:58
-
11:36
-
10:48
-
09:25