Албон поступил с Леклером в компьютерной игре так же, как Ферстаппен на ГП Австрии

Забавный эпизод произошёл в финальной гонке благотворительной виртуальной серии, которая ведёт сбор средств на борьбу с пандемией коронавируса. На последнем круге гонки, проходившей на автодроме «Ред Булл Ринг», Шарль Леклер боролся за лидерство с Александером Албоном. Леклер атаковал таиландца в третьем повороте по внешнему радиусу, однако Албон широко вышел из поворота и с контактом вытеснил пилота «Феррари» на обочину, сохранив первую позицию.



«Ты сделал, как Ферстаппен», — дважды прокричал Леклер, намекнув на манёвр Макса Ферстаппена на Гран-при Австрии 2019 года. Правда, в том случае находившийся на внутреннем радиусе голландец атаковал монегаска, а не защищал позицию.

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Несмотря на финиш на первом месте, Албон всё-таки лишился победы из-за нескольких штрафов за несоблюдение пределов трассы и срезку поворотов, так что победа досталась Леклеру, а пилот «Ред Булл» стал третьим.