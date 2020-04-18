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Вольф приобрёл акции «Астон Мартин», но не уйдёт из «Мерседеса»

Вольф приобрёл акции «Астон Мартин», но не уйдёт из «Мерседеса»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф приобрёл акции «Астон Мартин» на сумму 37 миллионов фунтов стерлингов (чуть больше 46 миллионов долларов). Доля акций, купленная на эту сумму, составляет 4,77%. Сделка будет официально завершена на следующей неделе.

«Это финансовая инвестиция, ничего больше. Она никак не отразится на сотрудничестве Тото с «Мерседесом» и его руководстве командой», — заявил представитель Вольфа.

При этом в последнее время не раз появлялись слухи, что в скором времени Вольф может занять пост генерального директора «Астон Мартин». В частности, подобное мнение высказал бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун. Тото опровергал эти слухи и заявлял о желании продолжать работу в «Мерседесе». Отмечается, что инвестицию в акции «Астон Мартин» он произвёл с согласия совета директоров концерна «Даймлер».

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