Вольф приобрёл акции «Астон Мартин», но не уйдёт из «Мерседеса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф приобрёл акции «Астон Мартин» на сумму 37 миллионов фунтов стерлингов (чуть больше 46 миллионов долларов). Доля акций, купленная на эту сумму, составляет 4,77%. Сделка будет официально завершена на следующей неделе.
«Это финансовая инвестиция, ничего больше. Она никак не отразится на сотрудничестве Тото с «Мерседесом» и его руководстве командой», — заявил представитель Вольфа.
При этом в последнее время не раз появлялись слухи, что в скором времени Вольф может занять пост генерального директора «Астон Мартин». В частности, подобное мнение высказал бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун. Тото опровергал эти слухи и заявлял о желании продолжать работу в «Мерседесе». Отмечается, что инвестицию в акции «Астон Мартин» он произвёл с согласия совета директоров концерна «Даймлер».
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