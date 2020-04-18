Квят объяснил, почему пока не выступает в виртуальных гонках

Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят в прямом инстаграм-эфире с пилотом программы «СМП Рейсинг» Виталием Петровым рассказал, почему пока не принимал участия в виртуальных Гран-при Формулы-1. В официальной виртуальной серии Ф-1 пока участвовало шесть боевых пилотов, а в эти выходные к ним присоединится Карлос Сайнс.



«Я небольшой поклонник виртуальных гонок, ощущения не те, немного скучно. К сожалению, сейчас не могу подключиться: есть проблемы с интернетом, а сейчас нельзя вызвать рабочих, чтобы они всё исправили. Хочется поучаствовать, но интернет не подключается», — рассказал Квят.



При этом Петров предложил Квяту помочь с настройками соединения и гонщики договорились попробовать потренироваться совместно перед выступлениями с другими участниками.

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