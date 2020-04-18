Квят объяснил, почему хочет попробовать себя в NASCAR

Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят в прямом инстаграм-эфире с пилотом программы «СМП Рейсинг» Виталием Петровым рассказал, чем его привлекает американская серия NASCAR. Квят не раз заявлял, что ему хотелось бы протестировать автомобили этого чемпионата.



«Это совсем другой мир. Мы прошли через все юниорские категории — Формулу-3 и так далее, знаем все «формулы», а здесь — совсем другое. От «Индикара» примерно понимаешь, чего ожидать, а вот NASCAR, все эти гонки на овалах, столько людей там собирается… Сейчас было время посмотреть их старые гонки — очень весело. Согласен, гонки на овалах выглядят пугающе, но мы занимаемся не самым безопасным видом спорта. Я на симуляторе ездил по «Роад Америка», «Уоткинс-Глен», «Себрингу» — весёлые трассы.



Ещё впечатляет ралли — тоже совсем другой мир. В 2012 году проводил тесты на «Мицубиси» Группы «Б» в Финляндии. Пробовал проехать спецучасток в лесу — было весело», – рассказал Квят.