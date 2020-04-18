Квят: в Сочи хорошая трасса, на современных машинах 90-градусные повороты стали быстрыми
Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят в прямом инстаграм-эфире с Виталием Петровым поделился мнением о российской трассе Формулы-1 «Сочи Автодром».
«На современных машинах все эти 90-градусные повороты стали быстрыми, интересными. Длинная стартовая прямая и первое торможение довольно необычные, там интересно гоняться. В Сочи хорошая трасса. Видно, что построена по очень высоким стандартам.
Люблю быстрые повороты. Первый сектор моей идеальной трассы — «Сузука», «Сильверстоун», что-то в этом роде. Примерно как сделали в Остине, собрав части разных трасс. После быстрых поворотов поставил бы длинную прямую, потом жёсткое торможение, чтобы можно было бороться, и потом более медленную финальную часть», — рассказал Квят.
«Ты летел, как торпеда». История знаменитого прозвища Квята
Та гонка, кажется, была целую вечность назад: Квят прорвался на подиум в Шанхае, распихав «Феррари». А через две недели был Сочи…
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