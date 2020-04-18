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Хэмилтон: мечта о переходе в «Феррари»? Я уже нахожусь в команде своей мечты

Хэмилтон: мечта о переходе в «Феррари»? Я уже нахожусь в команде своей мечты
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отреагировал на слухи, что он намерен перейти в стан «Феррари», а желание Себастьяна Феттеля продлить контракт с этой командой ставит мечту Хэмилтона о присоединении к «Феррари» под угрозу.

«Во-первых, у меня нет мечты о переходе в другую команду. Я уже нахожусь в команде своей мечты. Во-вторых, мне ничто не угрожает, потому что не собираюсь никуда переходить. Нет, я работаю с людьми, которые помогали мне с самого первого дня. И у нас лучшая команда», — написал Льюис в «сториз» в «Инстаграме».

Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2013 года, перейдя из «Макларена». В составе нынешней команды британец завоевал пять мировых чемпионств из шести, выиграв в том числе три последних сезона.

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