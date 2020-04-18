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От коронавируса умер отец чемпиона Формулы-3 Роберта Шварцмана

От коронавируса умер отец чемпиона Формулы-3 Роберта Шварцмана
Авто / Младшие серии 0

Сегодня, 18 апреля, стало известно, что из жизни ушёл Михаил Шварцман, отец чемпиона Формулы-3 пилота программы SMP Racing и члена академии «Феррари» Роберта Шварцмана.

Причиной смерти стал коронавирус. О болезни отца Роберт рассказал лишь вчера на своей странице в «Инстаграме». По его словам, отец болел уже около двух недель, находился в больнице, но ему стало чуть лучше. Михаилу Шварцману было 52 года.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена в минувшем месяце. Впервые же вспышка ранее неведомого заболевания была зарегистрирована в декабре 2019 года в Китае. На сегодняшний день в мире зафиксировано более 2,2 млн случаев заражения опасной инфекцией, более 155 тыс. из них стали смертельными.

Редакция «Чемпионата» выражает соболезнования родным и близким Михаила Шварцмана.

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Отец чемпиона Формулы-3 — о прогрессе Роберта, одной ошибке с выбором команды и том, почему он за переезд Гран-при России.
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