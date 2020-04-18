От коронавируса умер отец чемпиона Формулы-3 Роберта Шварцмана

Сегодня, 18 апреля, стало известно, что из жизни ушёл Михаил Шварцман, отец чемпиона Формулы-3 пилота программы SMP Racing и члена академии «Феррари» Роберта Шварцмана.



Причиной смерти стал коронавирус. О болезни отца Роберт рассказал лишь вчера на своей странице в «Инстаграме». По его словам, отец болел уже около двух недель, находился в больнице, но ему стало чуть лучше. Михаилу Шварцману было 52 года.



Напомним, пандемия коронавируса была объявлена в минувшем месяце. Впервые же вспышка ранее неведомого заболевания была зарегистрирована в декабре 2019 года в Китае. На сегодняшний день в мире зафиксировано более 2,2 млн случаев заражения опасной инфекцией, более 155 тыс. из них стали смертельными.



Редакция «Чемпионата» выражает соболезнования родным и близким Михаила Шварцмана.

«О Формуле-1 говорить рано». Шварцман-старший — о сыне-чемпионе Отец чемпиона Формулы-3 — о прогрессе Роберта, одной ошибке с выбором команды и том, почему он за переезд Гран-при России.