В SMP Racing отреагировали на смерть Михаила Шварцмана и пообещали помогать его сыну

Программа SMP Racing отреагировала на смерть Михаила Шварцмана, отца члена SMP Racing и гоночной академии «Феррари» Роберта Шварцмана. В программе выразили соболезнования Роберту и пообещали помогать ему в это трудное время.
«Ушёл из жизни Михаил Шварцман, отец нашего пилота Роберта Шварцмана.
Все мы лично знали Михаила, который старался быть с сыном на каждой гонке, делил с ним радости побед и горечь разочарований, был ему опорой и добрым советчиком. Именно Михаил открыл Роберту дорогу в автомобильный спорт, именно благодаря отцу Роберт достиг множества побед.
От каждого из нас мы выражаем соболезнования Роберту и всей его семье и сделаем всё, что в наших силах, чтобы помочь Роберту справиться с этой утратой», — говорится в заявлении SMP Racing, опубликованном на странице программы в «Инстаграме».
Соответствующий пост можно увидеть на странице SMP Racing в социальной сети.
Михаилу Шварцману было 52 года, он скончался от коронавируса.
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