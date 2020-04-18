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В SMP Racing отреагировали на смерть Михаила Шварцмана и пообещали помогать его сыну

В SMP Racing отреагировали на смерть Михаила Шварцмана и пообещали помогать его сыну
Авто / Младшие серии 0

Программа SMP Racing отреагировала на смерть Михаила Шварцмана, отца члена SMP Racing и гоночной академии «Феррари» Роберта Шварцмана. В программе выразили соболезнования Роберту и пообещали помогать ему в это трудное время.

«Ушёл из жизни Михаил Шварцман, отец нашего пилота Роберта Шварцмана.

Все мы лично знали Михаила, который старался быть с сыном на каждой гонке, делил с ним радости побед и горечь разочарований, был ему опорой и добрым советчиком. Именно Михаил открыл Роберту дорогу в автомобильный спорт, именно благодаря отцу Роберт достиг множества побед.

От каждого из нас мы выражаем соболезнования Роберту и всей его семье и сделаем всё, что в наших силах, чтобы помочь Роберту справиться с этой утратой», — говорится в заявлении SMP Racing, опубликованном на странице программы в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице SMP Racing в социальной сети.

Михаилу Шварцману было 52 года, он скончался от коронавируса.

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