«Не могу поверить, что ты ушёл». Российский гонщик Шварцман обратился к умершему отцу

Пилот программы SMP Racing и гоночной академии «Феррари», чемпион Формулы-3 2019 года Роберт Шварцман написал на своей странице в «Инстаграме» трогательное обращение к своему отцу Михаилу, который сегодня, 18 апреля, скончался в возрасте 52 лет от коронавируса.
«Пока пишу это, я постоянно плачу. Не могу поверить, что ты ушёл. Ты так помогал мне на протяжении всей моей жизни и карьеры. Я не смог тебе вовремя отплатить. Ты был и остаёшься лучшим отцом в мире. Люблю тебя и буду очень скучать», — написал Шварцман.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Роберта Шварцмана в «Инстаграме».
17 апреля Роберт Шварцман на своей странице в «Инстаграме» рассказал, что его отец уже около двух недель болеет в результате заражения COVID-19 и находится в больнице.
- 18 апреля 2020
-
23:39
-
22:27
-
21:48
-
20:46
-
19:27
-
18:03
-
17:04
-
16:42
-
15:35
-
13:32
-
13:30
-
13:21
-
13:10
-
13:05
-
12:56
-
11:59
-
10:18
-
01:08
-
01:03
-
00:53
- 17 апреля 2020
-
23:40
-
22:00
-
21:00
-
19:51
-
18:09
-
17:53
-
17:08
-
15:03
-
14:48
-
14:04
-
12:58
-
12:11
-
11:17
-
10:24
-
09:11