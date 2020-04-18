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«Не могу поверить, что ты ушёл». Российский гонщик Шварцман обратился к умершему отцу

«Не могу поверить, что ты ушёл». Российский гонщик Шварцман обратился к умершему отцу
Авто / Младшие серии 0

Пилот программы SMP Racing и гоночной академии «Феррари», чемпион Формулы-3 2019 года Роберт Шварцман написал на своей странице в «Инстаграме» трогательное обращение к своему отцу Михаилу, который сегодня, 18 апреля, скончался в возрасте 52 лет от коронавируса.

«Пока пишу это, я постоянно плачу. Не могу поверить, что ты ушёл. Ты так помогал мне на протяжении всей моей жизни и карьеры. Я не смог тебе вовремя отплатить. Ты был и остаёшься лучшим отцом в мире. Люблю тебя и буду очень скучать», — написал Шварцман.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Роберта Шварцмана в «Инстаграме».

17 апреля Роберт Шварцман на своей странице в «Инстаграме» рассказал, что его отец уже около двух недель болеет в результате заражения COVID-19 и находится в больнице.

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