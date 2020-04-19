Алексей Попов — о Михаиле Шварцмане: он всю жизнь служил мечте увидеть сына в Формуле-1

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов разместил на своей странице в «Инстаграме» последнее сделанное им фото Михаила Шварцмана, который скончался от коронавируса 18 апреля.

К снимку была прикреплена запись, в которой он выразил слова поддержки сыну Михаила — Роберту, который является пилотом программы SMP Racing и гоночной Академии «Феррари», чемпионом Формулы-3.

«Моё последнее фото Михаила… Монца, решётка, с машиной сына. В Сочи всё было на бегу, а в Бахрейне сезон Формулы-2 так и не стартовал…

Всю жизнь он беззаветно служил мечте. Увидеть сына в Формуле-1. Не хватило всего года-двух. Держись, Роберт! Будет тяжело. Очень. Но ты сможешь! Он увидит", — написал Попов.

Михаилу Шварцману было 52 года.