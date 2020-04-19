Магнуссен надеется когда-нибудь выступить в IndyCar

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен признался, что хотел бы в будущем выступать в американской серии IndyCar. По его словам, этот чемпионат всегда вызывал у него интерес.

«Всегда испытывал страсть к IndyCar. Мне нравятся все гоночные серии, но IndyCar был интересен ещё с тех самых пор, когда там выступал отец. Мне кажется, это очень крутой чемпионат, с классными трассами. Надеюсь, что когда-нибудь там выступлю. Очень надеюсь, что мне представится такой шанс», — приводит слова датского пилота Racer.

Напомним, 27-летний Кевин Магнуссен выступает в Формуле-1 с 2014 года. С 2017 года он защищает цвета «Хааса». По итогам минувшего сезона Магнуссен занял шестнадцатое место в общем зачёте, набрав 20 очков.