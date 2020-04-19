Магнуссен надеется когда-нибудь выступить в IndyCar
Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен признался, что хотел бы в будущем выступать в американской серии IndyCar. По его словам, этот чемпионат всегда вызывал у него интерес.
«Всегда испытывал страсть к IndyCar. Мне нравятся все гоночные серии, но IndyCar был интересен ещё с тех самых пор, когда там выступал отец. Мне кажется, это очень крутой чемпионат, с классными трассами. Надеюсь, что когда-нибудь там выступлю. Очень надеюсь, что мне представится такой шанс», — приводит слова датского пилота Racer.
Напомним, 27-летний Кевин Магнуссен выступает в Формуле-1 с 2014 года. С 2017 года он защищает цвета «Хааса». По итогам минувшего сезона Магнуссен занял шестнадцатое место в общем зачёте, набрав 20 очков.
Читайте также
- 19 апреля 2020
-
10:50
-
09:54
-
00:54
- 18 апреля 2020
-
23:39
-
22:27
-
21:48
-
20:46
-
19:27
-
18:03
-
17:04
-
16:42
-
15:35
-
13:32
-
13:30
-
13:21
-
13:10
-
13:05
-
12:56
-
11:59
-
10:18
-
01:08
-
01:03
-
00:53
- 17 апреля 2020
-
23:40
-
22:00
-
21:00
-
19:51
-
18:09
-
17:53
-
17:08
-
15:03
-
14:48
-
14:04
-
12:58
-
12:11
Партнерский контент