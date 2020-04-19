Леклер — Шварцману: будь сильным, дружище

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поддержал гонщика программы SMP Racing и члена Академии «Феррари» Роберта Шварцмана, у которого вчера, 18 апреля, скончался отец.

«Будь сильным, дружище. Он гордился тем, чего ты уже достиг. Продолжай заставлять его гордиться собой. Он будет приглядывать за тобой», — написал в комментариях к посту Роберта Шварцмана в «Инстаграме» Шарль Леклер.

Напомним, что монегаск также потерял отца в юном возрасте. Леклер-старший умер, когда его сын выступал в Формуле-2.

Слова поддержки в комментариях оставили также команда Шварцмана в Формуле-2 «Према», пилот молодёжной программы «Ред Булл» Джехан Дарувала и известный российский гонщик Роман Русинов.

Напомним, 52-летний Михаил Шварцман около двух недель назад заразился коронавирусом. Незадолго до смерти отца Роберт Шварцман выступил с обращением в «Инстаграме», рассказав о сложившейся ситуации.