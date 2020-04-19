Хорнер выступил за идею использования клиентских болидов маленькими командами

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что в нынешних реалиях оптимальным вариантом спасения маленьких команд будет внедрение идеи полностью клиентских машин.

«Если говорим о настоящем сокращении бюджетов, особенно для маленьких команд, выступал бы за идею использования клиентских болидов на протяжении следующих двух лет. Тогда маленьким командам не придётся тратить средства на развитие и разработку. Это будут просто гоночные команды, и их расходы значительно сократятся.

С учётом нынешних технологий, все команды просто пытаются копировать друг друга. Времена изменились. В Формуле-1 уже существовала практика с использованием клиентских болидов. Можно было просто купить машину «Феррари» и гоняться.



Если речь идёт о спасении маленьких команд, то спорить с логикой использования клиентских машин будет очень трудно", — приводит слова Хорнера The Guardian.