Сезон Формулы-1, вероятнее всего, начнётся с двух гонок в Австрии
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал повод для оптимизма болельщикам Формулы-1. По словам функционера, чемпионат может начаться в июле на автодроме «Ред Булл Ринг».
«Кажется, теперь мы сможем провести две гонки в Австрии. Мы готовы. В Liberty Media настаивают, что число присутствующих должно быть как можно меньше. Получается, будут только телевизионщики и никаких других медиа. Но гонка может состояться. Необходимо будет соблюдать безопасную дистанцию, кроме того, нужно будет надевать маски. Как бы то ни было, у нас есть повод для оптимизма», — приводит слова Марко F1-Insider.
Марко подтвердил, что в Австрии могут состояться гонки Формулы-2 и Формулы-3. Гран-при Австрии Формулы-1 могут пройти 5 и 12 июля.
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