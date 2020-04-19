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Хорнер считает, что Liberty Media придётся финансово помочь маленьким командам Формулы-1

Хорнер считает, что Liberty Media придётся финансово помочь маленьким командам Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер уверен, что руководители Формулы-1 в лице Liberty Media примут решение оказать помощь маленьким командам, которые рискуют обанкротиться из-за переноса старта сезона.

«Всё это может стать огромным ударом, и в таком случае решение будет за боссами чемпионата. Это их бизнес. Им нужно будет решить, как сохранить команды, ведь им нужно, чтобы команды участвовали в гонках. Liberty Media сделает всё возможное, чтобы удостовериться, что все десять команд вернутся на стартовую решётку и в 2021 году.

Убеждён, они посодействуют защите собственного бизнеса. А значит, заплатят маленьким командам, чтобы быть уверенными, что те примут участие в чемпионате и в следующем сезоне", — приводит слова Хорнера The Guardian.

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