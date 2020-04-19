Команда Роберта Шварцмана трогательно попрощалась с его отцом

Команда Формулы-2 Prema Powerteam, цвета которой защищает пилот программы SMP Racing и гоночной Академии «Феррари» Роберт Шварцман, трогательно попрощалась с его отцом — Михаилом, который скончался вчера, 18 апреля.

«Прощай, Михаил. Тебя действительно будет не хватать», — сказано в сообщении, к которому прикреплено несколько тёплых фотографий Михаила Шварцмана с сыном.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Prema в «Твиттере».

Напомним, Михаил Шварцман умер от коронавируса, ему было 52 года. Соболезнования Роберту Шварцману в связи с кончиной отца выразили Шарль Леклер, Роман Русинов, Джехан Дарувала, напарники по Академии «Феррари» Каллум Айлотт и Энцо Фиттипальди, а также программа SMP Racing.