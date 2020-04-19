Расселл: думаю, даже Ферстаппен с Леклером не отказали бы «Мерседесу»

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился мыслями о своём будущем. Британец подтвердил, что рассчитывает на контракт с «Мерседесом». Он убеждён, что от выступлений в немецкой команде не откажутся и такие гонщики, как Макс Ферстаппен или Шарль Леклер.
«Связываю своё будущее с „Мерседесом“. Это доминирующая сила, и каждый хотел бы выступать в этой команде. Мне кажется, от предложения „Мерседеса“ не откажутся даже Макс Ферстаппен и Шарль Леклер. Каждый очень хочет оказаться в составе этой команды», — приводит слова Расселла Evening Standart.
Напомним, Джордж Расселл — воспитанник молодёжной программы «Мерседеса». Минувший сезон стал дебютным в Формуле-1. В составе «Уильямса» британец не набрал ни одного очка и занял последнее место в общем зачёте.
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