Расселл: думаю, даже Ферстаппен с Леклером не отказали бы «Мерседесу»

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился мыслями о своём будущем. Британец подтвердил, что рассчитывает на контракт с «Мерседесом». Он убеждён, что от выступлений в немецкой команде не откажутся и такие гонщики, как Макс Ферстаппен или Шарль Леклер.

«Связываю своё будущее с „Мерседесом“. Это доминирующая сила, и каждый хотел бы выступать в этой команде. Мне кажется, от предложения „Мерседеса“ не откажутся даже Макс Ферстаппен и Шарль Леклер. Каждый очень хочет оказаться в составе этой команды», — приводит слова Расселла Evening Standart.

Напомним, Джордж Расселл — воспитанник молодёжной программы «Мерседеса». Минувший сезон стал дебютным в Формуле-1. В составе «Уильямса» британец не набрал ни одного очка и занял последнее место в общем зачёте.