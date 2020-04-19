Алекс Ринс продлил контракт с Suzuki в MotoGP

Испанский гонщик Алекс Ринс объявил о продлении контракта с командой Suzuki. Новое соглашение будет действовать до конца 2022 года.

«Верю, что у Suzuki есть потенциал, чтобы выигрывать гонки. Я очень рад, что мы продолжаем сотрудничество. Наши переговоры прошли быстро, мы сразу договорились об основных условиях, оставалось только согласовать детали.

Теперь нужно быстрее понять, что будет с сезоном. Но на предсезонных тестах нам уже удалось показать свою скорость. Мы готовы вести борьбу за самые высокие места», — цитирует пилота пресс-служба MotoGP.

Ринс является вице-чемпионом Moto2 и Moto3. В MotoGP он дебютировал в 2017 году. За три сезона Алекс дважды выигрывал Гран-при.

Пока неизвестно, когда начнётся новый сезон. Все соревнования в автоспорте остановлены из-за пандемии коронавируса.