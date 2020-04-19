Себастьян Феттель: лучше ждать, чем проводить Гран-при без зрителей

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мнением об отмене первых Гран-при нового сезона из-за пандемии коронавируса. Немецкий гонщик призвал не торопиться с принятием решений. По мнению Феттеля, проводить гонки без зрителей нецелесообразно. Ранее сообщалось, что из-за карантина во многих странах гонки могут быть проведены за закрытыми дверями.

«Конечно, нужно оценивать ситуацию. С одной стороны, существует экономический аспект Формулы-1. Нужно, чтобы чемпионат продолжал жить, то же самое касается и команд. Но, с другой стороны, нужно думать и об имидже спорта. Гонки без зрителей нецелесообразны. Я не думаю, что нам стоит торопиться. На мой взгляд, лучше ждать, чем проводить Гран-при без зрителей», — приводит слова Феттеля Auto Moto und Sport.