Вторую гонку Гран-при Австрии могут провести в среду

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что Гран-при Австрии станет первым этапом в новом сезоне. Он предположил, что организаторы будут проводить два Гран-при, вторая гонка в этом случае состоится в среду. Гран-при Австрии Формулы-1 может стартовать 5 июля.

«Скорее всего, каждый, кто приедет на Гран-при, должен будет пройти тест. Люди с заражением будут оставаться на карантине в Австрии. Всё внимание будет сосредоточено на телетрансляции. Эта гонка будет первым крупным соревнованием», — приводит слова Марко GPBlog со ссылкой на Der Standard.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,3 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 160 тыс. смертей. Излечилось более 598 тыс. человек.