Леклер выиграл виртуальный Гран-при Китая

Пилот «Феррари» Шарль Леклер одержал победу на виртуальном Гран-при Китая. Второе место занял гонщик «Ред Булл» Александер Албон. Леклер завоевал поул-позишен, но пропустил Албона во время волны пит-стопов, так как пропускал другую машину, заезжавшую к своим механикам. Тем не менее Леклер сумел вернуть себе лидирующие позиции. Третьим стал Стоффель Вандорн.

В очередной раз проблемы с подключением возникли у пилота «Макларена» Ландо Норриса. Проблемы были и во время квалификации, и во время гонки.

Участниками виртуального Гран-при стали и два профессиональных футболиста. Голкипер «Реала» Тибо Куртуа занял 15-е место, а форвард «Лацио» Чиро Иммобиле — 16-е.

Виртуальный Гран-при Китая:

1. Шарль Леклер («Феррари»)

2. Александер Албон («Ред Булл»)

3. Стоффель Вандорн («Мерседес»)

4. Чжоу Гуаньюй («Рено»)

5. Джордж Расселл («Уильямс»)

6. Луи Делетраз («Хаас»)

7. Эстебан Гутьеррес («Мерседес»)

8. Лайам Лоусон («Альфа Таури»)

9. Карлос Сайнс («Макларен»)

10. Николас Латифи («Уильямс»)

11. Пьетро Фиттипальди («Хаас»)

12. Каллум Айлотт («Феррари»)

13. Джимми Бродбент («Рейсинг Пойнт»)

14. Хуан-Мануэль Корреа («Альфа Ромео»)

15. Тибо Куртуа («Ред Булл»)

16. Чиро Иммобиле («Альфа Таури»)

17. Энтони Дэвидсон («Рейсинг Пойнт»)

18. Ян Поултер («Рено»).