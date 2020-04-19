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«Не так гламурно, как шампанское». Леклер рассказал о праздновании в виртуальном Гран-при

«Не так гламурно, как шампанское». Леклер рассказал о праздновании в виртуальном Гран-при
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер, ставший победителем виртуального Гран-при Китая, отреагировал на очередной успех за рулём симулятора. Гонщик признался, что получает удовольствие от побед, хотя и празднование отличается от общепринятого.

«Я получаю большое удовольствие от игры и ведения стрима. А ещё более приятно, когда я побеждаю. Но празднования после гонок заставляют испытывать немного иные чувства. Я выключаю компьютер и иду готовить пасту. Это не так гламурно, как брызгать шампанским на подиуме», — написал Леклер в своём «твиттере».

Ранее Леклер также выиграл виртуальный Гран-при Австралии. При этом пресс-служба «Феррари» поздравила пилота, будто он победил в настоящей, а не виртуальной гонке Формулы-1.

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