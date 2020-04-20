Сайнс отреагировал на аварию на старте ГП Китая мемом с танцующими гробовщиками
Испанский гонщик «Макларена» Карлос Сайнс с юмором отнёсся к собственной неудаче в начале киберспортивного Гран-при Китая Формулы-1, прошедшего в воскресенье, 19 апреля. Сайнс попал в аварию на первом круге гонки, после чего вынужден был отыгрываться. Карлос соединил видео аварии с популярным мемом, основанном на странной традиции в Гане, где на похоронах гробовщики танцуют с гробом. Видео с танцем пользователи интернета сопровождают видеозапись какой-либо неудачи.
Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Сайнса.
«Вот так. Это лучший способ, чтобы описать мой первый в жизни круг в киберспортивной Формуле-1. Сумел отыграться и хотя бы попасть в очки. Слава богу, это всего лишь игра!» — написал Сайнс в собственном твиттер-аккаунте.
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