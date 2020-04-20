Острая борьба Леклера и Албона за победу в виртуальном Гран-при Китая

20 апреля состоялся очередной этап виртуальной Формулы-1. Победителем виртуального Гран-при Китая стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Ему пришлось конкурировать за победу с гонщиком «Ред Булл» Александером Албоном.
Леклер завоевал поул-позишен, но пропустил Албона во время волны пит-стопов, так как пропускал другую машину, заезжавшую к своим механикам. Тем не менее, Леклер сумел вернуть себе лидирующие позиции. Ключевым стал обгон, после которого Леклер стал лидером. Будущий победитель больше уже не пропускал вперёд Албона.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Формулы-1.
В очередной раз проблемы с подключением возникли у пилота «Макларена» Ландо Норриса. Проблемы были и во время квалификации, и во время гонки. Примечательно, что в гонке приняли участие и два профессиональных футболиста. Голкипер «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа финишировал 15-м, а нападающий «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле — 16-м.
- 20 апреля 2020
-
00:58
- 19 апреля 2020
-
23:14
-
21:23
-
20:50
-
19:36
-
18:47
-
17:27
-
16:33
-
15:42
-
14:58
-
13:57
-
12:55
-
11:57
-
10:50
-
09:54
-
00:54
- 18 апреля 2020
-
23:39
-
22:27
-
21:48
-
20:46
-
19:27
-
18:03
-
17:04
-
16:42
-
15:35
-
13:32
-
13:30
-
13:21
-
13:10
-
13:05
-
12:56
-
11:59
-
10:18
-
01:08
-
01:03