Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Острая борьба Леклера и Албона за победу в виртуальном Гран-при Китая

Острая борьба Леклера и Албона за победу в виртуальном Гран-при Китая
Авто / Формула-1 0

20 апреля состоялся очередной этап виртуальной Формулы-1. Победителем виртуального Гран-при Китая стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Ему пришлось конкурировать за победу с гонщиком «Ред Булл» Александером Албоном.

Леклер завоевал поул-позишен, но пропустил Албона во время волны пит-стопов, так как пропускал другую машину, заезжавшую к своим механикам. Тем не менее, Леклер сумел вернуть себе лидирующие позиции. Ключевым стал обгон, после которого Леклер стал лидером. Будущий победитель больше уже не пропускал вперёд Албона.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Формулы-1.

В очередной раз проблемы с подключением возникли у пилота «Макларена» Ландо Норриса. Проблемы были и во время квалификации, и во время гонки. Примечательно, что в гонке приняли участие и два профессиональных футболиста. Голкипер «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа финишировал 15-м, а нападающий «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле — 16-м.

Леклер выиграл виртуальный Гран-при Китая, Норрис вновь не сумел стартовать
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020