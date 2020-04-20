Джордан: Ирвайн — самый ленивый пилот в истории. Он мог целый день сидеть на своей заднице

Эдди Джордан, бывший руководитель одноимённой команды Формулы-1, признался, что считает Эдди Ирвайна самым ленивым пилотом «Королевских гонок». Ирвайн выступал за «Джордан» с 1993 по 1995 год, а затем перешёл в «Феррари», где стал напарником Михаэля Шумахера.
«Журналисты преследовали меня ранним утром. Мне приходилось выходить из дома, чтобы заставить Эдди Ирвайна сделать хоть что-то. Он сидел на своей заднице целый день в своих апартаментах. Ирвайн — самый ленивый пилот в истории. Это печально, ведь он мог легко стать чемпионом мира.
Но таким он был. Эдди был парнем, который ходит по ночным клубам, а затем спит до полудня, а иногда и дольше. Я даже нанял тренера, чтобы он заставлял его бегать по утрам по улицам.
Частенько я сам не знал, встал уже Ирвайн или же он только что вернулся из ночного клуба. С ним было здорово работать, но иногда и очень тяжело», — цитирует Джордана GPBlog со ссылкой на подкаст Off the Ball.
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