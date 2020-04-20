Инженер «Макларена» даёт Сайнсу дистанционные уроки

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс воспользовался вынужденной паузой из-за пандемии коронавируса, чтобы лучше разобраться в особенностях функционирования болида Формулы-1. Испанец решил брать дистанционные уроки у инженера команды Тома Столларда.

«У меня недавно возникла мысль, что я хотел бы посещать онлайн-уроки по инженерии со Столлардом. Хотелось бы немного лучше разбираться, как работают те или иные компоненты болида Формулы-1.

Не знаю, насколько онлайн-уроки будут удобными, но думаю, что всё сложится хорошо. По крайней мере мне будет чем заняться. Также я буду лучше понимать болид», — приводит слова испанского пилота пресс-служба Формулы-1.

Пока до сих пор неизвестно, когда начнётся новый сезон Формулы-1. Предполагается, что первый этап может пройти в Австрии в начале июля.