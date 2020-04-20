Албон: применяли с Куртуа командную тактику во время виртуального Гран-при Китая

Пилот «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал результат виртуального Гран-при Китая. Албон занял второе место, уступив лишь гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру. Напарником Албона был голкипер «Реала» Тибо Куртуа, он стал 15-м.
«Всегда приятно оказаться на подиуме, пусть он и виртуальный. Я старался удержать преимущество, но Леклер был лучше.
У меня очень быстрый новый напарник. Когда мы тренировались с Тибо, он был быстрее меня. Я даже начал беспокоиться за место в команде! Во время гонки мы даже применили командную тактику. На протяжении пары поворотов он удерживал Леклера позади меня. Было весело.
Я получил удовольствие от гонки. Если честно, вспотел даже больше, чем во время настоящего заезда», — приводит слова Албона пресс-служба «Ред Булл».
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