Штайнер выступил против предложения продавать маленьким командам клиентские болиды

Глава «Хаас» Гюнтер Штайнер отреагировал на предложение руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера. Ранее Хорнер заявил, что в нынешних реалиях оптимальным вариантом спасения маленьких команд будет внедрение идеи полностью клиентских команд.

Но, как пояснил Штайнер, думать сейчас об этом не стоит, учитывая, что планы по разработке новых болидов были заморожены. В 2021 году будут использоваться доработанные машины 2020 года, а переход на новый технический регламент перенесён на 2022 год.

«Это предложение больше неактуально, ведь все команды ушли нашли способ решения проблемы. Если честно, нам не нужны дополнительные средства. Мы хотим, чтобы большие команды работали с менее крупными бюджетами. В этом случае мы будем более конкурентоспособными.

Если мы будем использовать клиентские болиды, но более крупные команды всегда будут манипулировать нами. Ведь у нас будут уже устаревшие автомобили. Соперники всегда будут впереди нас. Даже с ограничениями бюджетов мы не сможем догнать более крупные команды, хотя разрыв и сохранится», — цитирует Штайнера GrandPX.