Тост: остаётся небольшая надежда на старт сезона с Гран-при Франции

Глава «Альфа Таури» Франц Тост поделился мнением о возможном начале нового сезона. Предполагается, что очередной сезон Формулы-1 может стартовать в начале июля Гран-при Австрии.

«Мы все надеемся, что сможем начать в июле. Конечно, у нас есть большое желание начать сезон с Гран-при в Австрии. Но, как я уже сказал, это лишь наше желание. Также остаётся небольшая надежда на старт с Гран-при Франции, но посмотрим.

Какое сейчас настроение в Италии? Грустное и плохое. Сейчас всё происходящее выглядит страшно и крайне непривычно. Стоит фантастическая погода, но улицы пусты. И это особенно бросается в глаза, когда находишься в такой стране как Италия, где люди любят бывать в кафе и на улицах», — цитирует Тоста Salzburger Nachrichten.