Организаторы этапа Формулы-1 в Барселоне готовы провести Гран-при без зрителей

Организаторы этапа Формулы-1 в Барселоне сообщили о готовности провести Гран-при без зрителей из-за пандемии коронавируса. В то же время они отказались менять конфигурацию трассы для проведения двух гонок.
«Мы обсудили различные сценарии с Формулой-1. Один из них предполагает старт сезона летом, а второй — в сентябре. Нас спросили, сможем ли мы провести Гран-при без зрителей, если сезон начнётся летом. Мы согласились.
Если мы проведём чемпионат в 2020 году, то в следующем году он будет уже более успешным. Это лучше, чем ничего.
Если гонка проводится без зрителей, промоутеры лишаются источников дохода. Следовательно, действующий контракт с Формулой-1 не должен считаться действительным», — цитирует директора трассы Жоана Фонтсере GrandPX со ссылкой на Soy Motors.
- 20 апреля 2020
-
16:10
-
15:31
-
15:00
-
13:18
-
12:44
-
11:20
-
10:21
-
09:22
-
01:08
-
00:58
- 19 апреля 2020
-
23:14
-
21:23
-
20:50
-
19:36
-
18:47
-
17:27
-
16:33
-
15:42
-
14:58
-
13:57
-
12:55
-
11:57
-
10:50
-
09:54
-
00:54
- 18 апреля 2020
-
23:39
-
22:27
-
21:48
-
20:46
-
19:27
-
18:03
-
17:04
-
16:42
-
15:35
-
13:32