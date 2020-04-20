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Организаторы этапа Формулы-1 в Барселоне готовы провести Гран-при без зрителей

Организаторы этапа Формулы-1 в Барселоне готовы провести Гран-при без зрителей
Авто / Формула-1 0

Организаторы этапа Формулы-1 в Барселоне сообщили о готовности провести Гран-при без зрителей из-за пандемии коронавируса. В то же время они отказались менять конфигурацию трассы для проведения двух гонок.

«Мы обсудили различные сценарии с Формулой-1. Один из них предполагает старт сезона летом, а второй — в сентябре. Нас спросили, сможем ли мы провести Гран-при без зрителей, если сезон начнётся летом. Мы согласились.

Если мы проведём чемпионат в 2020 году, то в следующем году он будет уже более успешным. Это лучше, чем ничего.

Если гонка проводится без зрителей, промоутеры лишаются источников дохода. Следовательно, действующий контракт с Формулой-1 не должен считаться действительным», — цитирует директора трассы Жоана Фонтсере GrandPX со ссылкой на Soy Motors.

Сезон Формулы-1, вероятнее всего, начнётся с двух гонок в Австрии
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