Райкконен: сейчас я мотивирован как никогда

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен сообщил, что планирует продолжать карьеру до тех пор, пока он получает удовольствие от гонок.



«Я буду гоняться до тех пор, пока буду получать удовольствие от гонок и у меня будет мотивация. Сейчас я мотивирован как никогда. Я уже второй год в «Альфа Ромео», мы с командой стали узнавать друг о друге гораздо больше, они знают, чего хочу я, а я — что именно нужно им.



Симуляторы? Мне всё равно. Я хочу дождаться момента, когда мы вернёмся на настоящую трассу. Я не говорю, что мне не нравятся симуляторы. Но полёты в Италию для работы на симуляторе — точно не та причина, по которой я выбрал профессию гонщика. Настоящие гонки — это совсем другое дело. К тому же эти симуляторы намного сложнее, чем те, что используют в онлайн-гонках», — приводит слова Кими Райкконена Corriere della Sera.