Проведение этапа MotoGP в Финляндии оказалось под угрозой срыва из-за коронавируса

Босс MotoGP Кармело Эспелета считает, что проведение этапа в Финляндии может оказаться под угрозой срыва. Финский Гран-при должен был вернуться в календарь серии впервые с 1982 года.
«Провести этап в Финляндии будет очень тяжело. Во-первых, из-за того, что границы закрыты, мы не можем омологировать автодром. По плану это должно было произойти в мае. Во-вторых, в настоящий момент остановлена вся подготовка к этапу», — приводит слова Кармело Эспелеты GPOne.
В настоящий момент первой гонкой в календаре сезона-2020 MotoGP числится этап в Нидерландах, запланированный на 28 июня, однако пока неизвестно, удастся ли провести эту гонку. Этап в Финляндии должен состояться 12 июля.
Напомним, ранее была отменена гонка в Катаре и перенесены на неопределённый срок этапы в Испании, Франции, Италии, Каталонии и Германии.
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