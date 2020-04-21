Пилота NASCAR дисквалифицировали во время виртуальной гонки за вынос соперника
Пилот NASCAR Мэтт Ди Бенедетто был дисквалифицирован во время виртуальной гонки серии. На 113-м круге он столкнулся с Райаном Пирсом, за что и получил дисквалификацию. Кругом ранее Ди Бенедетто остался недоволен поведением Пирса, специально замедлился, подождал круг и вынес с трассы оппонента.
Стоит отметить, что этот скандал стал далеко не первым в ходе виртуальной серии NASCAR.
Ранее из команды был уволен Кайл Ларсон — во время виртуальных соревнований Monza Madness он использовал слово «ниггер».
Ещё раньше выходка гонщика NASCAR Баббы Уолласа на виртуальном этапе серии стоила ему спонсора. После нескольких аварий с соперниками пилот Richard Petty Motorsports решил просто выйти из игры, хотя проехал всего 10 из 160 кругов.
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