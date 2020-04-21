Штайнер: думаю, «Хаас» не уйдёт из Формулы-1

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился планами команды на будущее. Штайнер признался, что команда будет выступать в Формуле-1 до тех пор, пока будут создаваться условия для развития «Хааса».

«Конечно, ситуация с коронавирусом повлияла. Но если нам удастся провести 18 гонок, год будет неплохим. Я нахожусь на связи с Джином Хаасом практически каждый день. Он хочет быть вовлечённым в наши процессы.

Нужно просто действовать умно. Ограничение бюджетов ставит команды в более равное положение, это будет способствовать конкуренции. Поэтому я думаю, что «Хаас» будет оставаться в Формуле-1 и не уйдёт. Если мы найдём решения в среднесрочной и долгосрочной перспективах, Джин Хаас будет доволен», — приводит слова Штайнера Sky Sports.