Штайнер: думаю, «Хаас» не уйдёт из Формулы-1
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился планами команды на будущее. Штайнер признался, что команда будет выступать в Формуле-1 до тех пор, пока будут создаваться условия для развития «Хааса».
«Конечно, ситуация с коронавирусом повлияла. Но если нам удастся провести 18 гонок, год будет неплохим. Я нахожусь на связи с Джином Хаасом практически каждый день. Он хочет быть вовлечённым в наши процессы.
Нужно просто действовать умно. Ограничение бюджетов ставит команды в более равное положение, это будет способствовать конкуренции. Поэтому я думаю, что «Хаас» будет оставаться в Формуле-1 и не уйдёт. Если мы найдём решения в среднесрочной и долгосрочной перспективах, Джин Хаас будет доволен», — приводит слова Штайнера Sky Sports.
Штайнер выступил против предложения продавать маленьким командам клиентские болиды
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