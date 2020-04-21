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Хэмилтон находится на самоизоляции на Бали

Хэмилтон находится на самоизоляции на Бали
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон решил переждать пандемию коронавируса на острове Бали, сообщает Bild. По данным источника, британец решил уехать подальше от людей, чтобы минимизировать риск заражения. У Хэмилтона есть жильё в Монако и Нью-Йорке, но оно сейчас пустует.

Как сообщает источник, Хэмилтон регулярно находится на связи с руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом. Британец продолжает тренироваться на Бали, готовясь к новому сезону. Также Хэмилтон не теряет времени даром. Он начал учить французский язык.

Ранее британский пилот в социальных сетях опроверг появившиеся было слухи о возможном переходе в «Феррари». Льюис подчеркнул, что и так выступает за отличную команду и не видит смысла в переменах.

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