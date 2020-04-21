Хэмилтон находится на самоизоляции на Бали
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон решил переждать пандемию коронавируса на острове Бали, сообщает Bild. По данным источника, британец решил уехать подальше от людей, чтобы минимизировать риск заражения. У Хэмилтона есть жильё в Монако и Нью-Йорке, но оно сейчас пустует.
Как сообщает источник, Хэмилтон регулярно находится на связи с руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом. Британец продолжает тренироваться на Бали, готовясь к новому сезону. Также Хэмилтон не теряет времени даром. Он начал учить французский язык.
Ранее британский пилот в социальных сетях опроверг появившиеся было слухи о возможном переходе в «Феррари». Льюис подчеркнул, что и так выступает за отличную команду и не видит смысла в переменах.
Хэмилтон: мечта о переходе в «Феррари»? Я уже нахожусь в команде своей мечты
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