Грожан: если я так плох, представьте, какие идиоты руководители команд, доверявшие мне

Пилот «Хааса» Ромен Грожан рассказал о своём общении с интернет-троллями. Гонщик признался, что научился справляться с негативом в социальных сетях.
«Кто-то говорит, что я отвратительный пилот? Что ж, возможно, так и есть. Но я как-то сумел принять участие в 169 Гран-при. Если я так плох, представьте, какие идиоты руководители команд, ведь они продолжали доверять мне.
В какой-то степени я даже рад, что меня либо любят, либо ненавидят. Если у тебя нет харизмы, ты никого не волнуешь.
Но я прошёл через разные этапы. Было время, когда комментарии в интернете доставляли мне неприятные ощущения. Тогда я просто перестал читать их. Затем я понял, что сам прекрасно осознаю, чем занимаюсь, чего добился в Формуле-1. И если эти ребята хотят говорить мне гадости, я всегда могу ответить с юмором», — приводит слова Грожана Crash.net со ссылкой на эфир в «Инстаграме» с Уиллом Бакстоном.
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