Бакстон: если бы в «Феррари» хотели заполучить Риккардо, он уже бы пилотировал их болид

Журналист и эксперт в области Формулы-1 Уилл Бакстон отреагировал на слухи, согласно которым пилот «Феррари» Себастьян Феттель отказывается продлевать контракт с итальянской командой из-за недовольства сокращением зарплаты. По мнению Бакстона, «Феррари» вряд ли сможет заменить Феттеля на гонщика «Рено» Даниэля Риккардо, который называется в качестве возможного претендента на роль пилота команды.

«Я думал обо всём этом. Считаю, что Карлос Сайнс является лучшим пилотом, чтобы составить пару с Леклером. Возможный переход Даниэля Риккардо в «Феррари» выглядит романтично, но если бы его там хотели увидеть, он уже бы пилотировал болид команды.

Считаю, что Даниэль будет и дальше выступать за «Макларен». Они интересовались им долгое время», — написал Бакстон в своём «твиттере».